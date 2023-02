Décollage industriel – Le Vietnam devient le nouveau terrain de chasse des entreprises Le pays du dragon a connu en 2022 la plus forte croissance économique d’Asie. Une performance notamment due au découplage entre la Chine et l’Occident. Théophile Simon

Une usine de semi-conducteurs en construction dans la région de Hanoi, en février 2023. Le Vietnam connaît une spectaculaire montée en gamme industrielle. THÉOPHILE SIMON

Le Vietnam redémarre sur les chapeaux de roues. Après avoir fermé ses portes durant l’épidémie de Covid, son économie a connu en 2022 la plus forte croissance d’Asie. Et la Suisse est bien placée pour en profiter: avec plus de 3 milliards de francs d’échanges commerciaux en 2020 et 20’000 emplois créés, la centaine d’entreprises helvétiques déjà présentes sur place sont parmi les plus importants investisseurs européens dans le pays. Le secteur de l’équipement industriel, en particulier, devrait profiter à plein de la montée en gamme du «made in Vietnam». Car le pays du dragon ne se contente plus de produire du textile à bas coût.