Les adieux – Le vibrant hommage de Gaël Ondoua au Servette FC Le milieu de terrain a confirmé ce jeudi, qu’il ne porterait plus le maillot grenat, la saison prochaine. En remerciant toute la famille de ce «club mythique». Florian Paccaud

Gaël Ondoua veut désormais découvrir de nouveaux horizons. Eric Lafargue

Comme attendu, Gaël Ondoua ne portera plus les couleurs du Servette FC, la saison prochaine. Arrivé en fin de contrat avec le SFC, le Camerounais de 25 ans n'a pas prolongé son entente avec le club grenat. Il a confirmé son départ, ce jeudi, sur Instagram: «Après deux ans et demi passés en terres genevoises, il est temps pour moi de partir vers d'autres horizons».

Dans son message sur le réseau social, le milieu de terrain a tenu à remercier – en faisant l’effort de les nommer individuellement – les membres de ce «club mythique», que ce soient les présidents, l'entraîneur, son staff, le personnel médical, ainsi que les intendants. Ondoua exprime également sa sympathie envers ses coéquipiers: «Nous avons partagé les joies, les victoires, mais aussi les défaites, les périodes les plus difficiles. Mais nous sommes toujours restés soudés».

Enfin, celui qui a disputé 24 matches cette saison, n'oublie pas de rendre hommage aux supporters, «notre 12e homme, celui pour qui le football est plus qu'une passion». Gaël Ondoua loue le public genevois «qui ne siffle jamais» et qui l'a soutenu depuis son arrivée à la Praille. «Lorsque notre équipe traversait des difficultés, votre amour du club, m’a donné la force de mouiller le maillot. Et je n'oublierais pas ce match avec vous en tribune nord, là où nous avions chanté et encouragé les coéquipiers ensemble», se remémore-t-il. Avant de conclure ses touchants propos sur la famille du SFC par un: «Servettien un jour, Servettien pour toujours».

