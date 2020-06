Le vétéran des Écossais de Genève À 72 ans, Willie Cameron est une figure du Geneva Scottish Football Club. Fedele Mendicino

Willie Cameron Genève, le 10 juin 2020.

Willie Cameron, Un des membres historique de l'équipe de foot des écossais de Genève



Été 1974, non loin de Thurso, tout au nord de l’Écosse. Journée venteuse comme souvent dans ce bourg de pêcheurs perdu au bout du monde. Dessinateur en mécanique dans une centrale nucléaire locale, Willie Cameron, 25 ans, passe sa pause à la cafétéria en feuilletant la presse. Il tombe sur une annonce: le CERN recrute. Ce fils d’ouvrier agricole n’hésite pas une seconde. Une lettre, un CV, une enveloppe et un timbre. Bingo et départ! Quelques mois plus tard, il est embauché et déménage à Genève: «Je n’avais quitté mon pays qu’une seule fois, un an plus tôt. Pour de brèves vacances à Alicante.»