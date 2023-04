L’un des sentiers «sous Cayla» conduisant au bord du Rhône. Les arbres assurent le spectacle. DR

Après une nuit sportive en immersion dans la foule, au milieu des gagnants et des perdants, avant un week-end électoral qui comptera lui aussi son lot de vainqueurs et de déçus, on fait quoi? On file se ressourcer dans la nature. Une marche en forêt au bord du fleuve. À moins d’une demi-heure à pied du premier pont citadin. Dépaysement garanti.