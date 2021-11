Accord trouvé après la polémique – Le versement des rentes AVS/AI est ramené au 3e jour du mois Le courrier annonçant les paiements au 6e jour ouvrable est obsolète. L’Avivo est appelée en renfort. Eric Budry

L’entrée des bureaux de l’Office cantonal des Assurances Sociales (OCAS) de Genève, rue de la Gare. Photo LUCIEN FORTUNATI TDG

Natalia Weideli Bacci, la directrice générale de l’Office cantonal des assurances sociales (OCAS), a présenté jeudi des excuses «à tous ceux qui ont pu être déstabilisés ou heurtés» par le courrier transmis par l’Office le 21 octobre. Il annonçait que le versement des rentes AVS/AI aurait lieu dès l’année prochaine plus tard dans le mois, soit le sixième jour ouvrable et non plus le premier. Grâce à un accord qui a été trouvé entre l’OCAS, l’Avivo et Thierry Apothéloz, présenté également jeudi, ces paiements seront effectués dans un délai plus court, soit au 3e jour ouvrable du mois. De nouvelles contraintes techniques empêchent de faire mieux selon la directrice générale.

«Le 29 octobre, j’ai été surpris et choqué; aujourd’hui, je suis soulagé et satisfait», a déclaré Thierry Apothéloz, le ministre de tutelle de l’OCAS. Ueli Leuenberger, le vice-président de l’Avivo a reconnu, lui, ne pas être entièrement satisfait mais avoir admis qu’il comprenait les contraintes et les raisons de l’office. «Ce nouveau délai est malgré tout possible car des mesures d’accompagnement ont été décidées», a-t-il précisé.

Orientés vers l’Avivo

En l’espèce, la mesure consiste à mettre à disposition le service social de l’Avivo. Selon l’accord de collaboration négocié, lorsque l’OCAS aura connaissance de difficultés rencontrées par un bénéficiaire, il en informera l’Avivo qui prendra en charge le cas.

(Développement suit)

