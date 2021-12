Musique classique – Le Verbier Festival se projette déjà vers l’après-neige L’affiche du rendez-vous estival est connue. Elle aligne comme toujours les figures incontournables. Rocco Zacheo

La pianiste Martha Argerich fera un retour attendu au Verbier Festival. NICOLAS BRODARD

La pandémie est ainsi faite que les grandes manifestations culturelles de l’été dévoilent désormais leurs affiches avec une avance considérable sur les temps auxquels nous étions habitués. Les nombreuses incertitudes sanitaires qui planent sur le calendrier poussent à cela; alors on rassure et on se rassure en communiquant bien en amont et en engageant le public vers une adhésion précoce aux propositions. Le Verbier Festival n’échappe pas au mouvement. L’édition de 2022 est désormais connue dans ses lignes principales, dévoilées en visioconférence par le fondateur et directeur de la manifestation, Martin Engstroem, et détaillées aussi par le responsable de l’académie, Stephen McHolm, et la directrice des opérations, Câline Yamakawa.