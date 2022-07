Musiques estivales – Le Verbier Festival bombe à nouveau son torse Loin des restrictions sanitaires, la manifestation retrouve ses vedettes, ses master classes prisées et son académie. Entretien avec le directeur Martin Engstroem. Rocco Zacheo

Martin Engstroem, fondateur et directeur du Verbier Festival. JEAN CHRISTOPHE BOTT/KEYSTONE

C’est la quinzaine de tous les possibles. Le lieu où les stars côtoient des centaines de jeunes anonymes venus parfaire leur art dans les académies et les orchestres. Où on croise une divinité du piano dans un supermarché avant d’en admirer la virtuosité sur scène le soir venu. Verbier et son festival c’est cela: un sens du cool qui se faufile dans presque tous les interstices de la station, une décontraction du jour à laquelle succède un côté huppé et select à l’heure des concerts.