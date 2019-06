Le Venusia dénonce une censure «dictatoriale»

«Censure digne d’une dictature», «régime de Corée du Nord», «bienvenue dans le soft goulag». Les comparaisons plus ou moins heureuses se multiplient sur les réseaux sociaux depuis que les affiches du Venusia, estampillées «Pour vous, nos femmes ne font pas la grève», ont disparu des murs de Genève.

En tête des dénonciateurs des censeurs, l’auteure du slogan polémique et patronne du salon de massage. Sur son profil Facebook, Lisa Ceszkowski n’y va pas de main morte avec celui qu’elle considère comme principal responsable, Rémy Pagani conseiller administratif chargé du Département des constructions et de l’aménagement. «Des affiches qui se trouvaient en toute légalité en ville de Genève ont été dictatorialement et de manière totalement illégitime enlevées sur ordre du Leader Suprême – ou Ayatollah, au choix – Pagani. Aurait-il cédé aux injonctions d’intégristes féministes? (…) C’est absolument immonde et digne d’une dictature, mais rien de surprenant dans la Ville Populaire Démocratique de Genève.»

«Ce n’est pas ma décision»

Le principal intéressé conteste. «Mais, enfin, ce n’est pas moi qui ai fait enlever ces affiches, je n’en ai pas le pouvoir!» Rémy Pagani explique qu’il a été contacté jeudi par Neo Advertising, la société publicitaire qui possède la concession de la Ville pour l’affichage public. Celle-ci est également chargée de vérifier que les publicités sont conformes à la loi. «Le directeur de l’entreprise m’a contacté jeudi, alors que quelques affiches venaient d’être collées. Il était très embêté, car la publicité ne lui avait pas été soumise avant d’être livrée. Il se sentait abusé par sa cliente. Comme une grande partie des affiches n’avaient pas encore été placardées dans la ville, je lui ai suggéré de ne pas poursuivre la campagne d’affichage et de recouvrir celles déjà collées. Je n’ai donné que mon avis. Je n’avais pas encore constaté le rude débat amorcé sur les réseaux sociaux. Mais, au final, c’est la décision de l’entreprise, pas la mienne!»

Christian Vaglio-Giors, patron de Neo Advertising, a confirmé à «20 minutes» la discussion avec Rémy Pagani. Il aurait d’abord jugé la publicité «conforme, bien qu’à la limite». Puis, après discussion, aurait pris la décision de les recouvrir. «On peut lui laisser le bénéfice du doute…» commence Lisa Ceszkowski. Avant de reprendre: «Non, en réalité, je ne le crois pas. Mes affiches ont été recouvertes sous son ordre.»

Rémy Pagani ne cache effectivement pas son aversion pour le slogan du Venusia. «Déjà, c’est un appel à briser une grève, celle de ce 14 juin. L’ancien syndicaliste que je suis ne le supporte pas. Enfin, le terme de «nos» femmes employé est absolument abject. Malgré ses dénégations, la patronne de ce salon «de massage» s’approprie ainsi le corps des 80 prostituées qu’elle emploie. À un moment donné, il faut savoir dire non.»

«Ces arguments sont complètement stupides, rétorque Lisa Ceszkowski. Je suis connue pour toujours manier l’humour dans mes affiches, y mettant du troisième, voire du quatrième degré», rappelle l’auteure d’une autre affiche polémique du Venusia, une pipe sur fond jaune juste soulignée d’un «À partir de 136 francs». «Qu’on m’attaque sur le terme NOS femmes m’insupporte. Vous ne dites pas NOS collègues, vous? Il faut être borné pour le prendre comme ça.» Lisa Ceszkowski a demandé, via son avocat, une décision formelle de la Ville. La réponse devrait être communiquée mardi.

Précédents

Ce n’est pas la première fois qu’une affiche est retirée de l’espace public en Suisse. La question de la légitimité de la censure peut aller très loin, à l’instar de l’affaire opposant les autorités neuchâteloises et le Mouvement raélien. Au final, l’interdiction a été jugée conforme en 2011 par la Cour européenne des droits de l’homme, après dix ans de procédure. Même polémique, en 2010, lorsque Bâle et Lausanne interdisent les affiches de la campagne sur l’interdiction des minarets. Genève, elle, n’avait pas suivi.

Au final, ne faut-il pas y voir une publicité d’enfer pour le Venusia? «Non, répond la patronne. Je ne suis pas satisfaite, je suis même abattue. On a aussi vandalisé ma vitrine», lâche-t-elle d’une voix attristée. Vendredi, la devanture du salon a été recouverte d’autocollants de la grève du 14 juin. (Le Matin Dimanche)