L’été s’annonce calme – Le Venoge Festival reste à quai Après le report des open air de juillet, c’est au tour des raouts d’août de tirer la prise face aux incertitudes en tous genres. Francois Barras

Le Venoge Festival espère pouvoir retrouver sa foule en 2022, du 17 au 22 août, sur son nouveau site de Penthaz. KEYSTONE

Et un de plus! Premiers sur le calendrier des festivals, le Caribana et Greenfield Interlaken avaient donné le «la» d’une symphonie silencieuse, celle de l’été 2021. Quelques jours plus tard, le Paléo choisissait la prudence d’un report en 2022, bien que le Montreux Jazz décidât de tenter l’aventure en format minime. Les open air d’août jouaient encore la montre, espérant que leur tenue tardive leur permettrait une situation sanitaire assez apaisée pour qu’ils puissent se réaliser dans des conditions suffisantes.

Mais le tempo de la pandémie est trop lent. Jeudi matin, le Venoge Festival, qui espérait encore assurer son édition 2021 du 18 au 22 août prochain, a ainsi préféré tirer la prise «avec tristesse et sans surprise», du titre de son communiqué. «À ce jour, nous n’avons aucune vue ou perspective pour le mois d’août 2021, aucune garantie financière en cas d’annulation de dernière minute par les autorités, aucune information quant à la forme que pourrait avoir cette édition – mais il paraît évident qu’une manifestation comptabilisant autant de public que d’accoutumée semble irréaliste en août, ou alors avec des conditions et contraintes sanitaires allant à l’encontre de l’ADN du festival.»

Artistes «rereportés»

Le report est d’autant plus douloureux que 2021 devait marquer la première édition du festival sur son nouveau site de la Léchire, à Penthaz. En septembre, il avait reconfirmé ses têtes d’affiche, notamment Limp Bizkit, Barry Moore, M. Pokora et Madness. La plupart des artistes ont «rereconfirmé» leur présence du 17 au 22 août 2022, prochaine date espérée pour le Venoge. Les billets reportés de 2020 à 2021 sont automatiquement reportés et valables pour 2022.

D’ici là, le festival constitué de bénévoles annonce «plusieurs actions et manifestations de taille réduite (dépendantes des décisions des autorités), qui vous seront dévoilées au cours des prochains mois. Ce ne sera pas un été sans culture et sans musique du côté du Venoge Festival. Dans l’attente de mieux retrouver votre festival en 2022, nous nous réinventons.»

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.