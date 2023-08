Ruisseaux enterrés à Genève 3/5 – Le Vengeron joue à cache-cache avec l’autoroute Plus de 220 cours d’eau arrosent le canton de Genève, pour un total de 337 kilomètres linéaires dont environ 16% sont sous terre. Plongée dans ces réseaux cachés. Xavier Lafargue

Ce n’est pas la construction d’immeubles ni les besoins de terrains pour l’agriculture qui ont précipité l’enterrement du Vengeron, mais l’aménagement d’importantes voies de communication. Cette rivière prenait autrefois sa source dans les marais du Grand-Saconnex situés sous la piste de l’aéroport. Et 2,4 kilomètres plus loin, gonflée par les eaux du Marquet et du Gobé, elle se jetait dans le lac après un passage des plus champêtres à Chambésy. Celui-là est d’ailleurs toujours à ciel ouvert.

«Son nom désigne désormais un échangeur, une bretelle et une plage artificielle aménagée sur le lac avec les matériaux du chantier. La belle affaire!»

Et puis, au milieu des années soixante, on a construit l’autoroute… Le Vengeron, qui passait déjà sous les voies CFF, y a gagné un semblant de popularité. Ainsi, son nom désigne désormais un échangeur, une bretelle et une plage artificielle aménagée sur le lac avec les matériaux du chantier. La belle affaire! Car pour bâtir tout ça, la rivière a été enterrée à 54%, y compris dans sa partie aval.

Les vairons changent de sexe

Cette mise en sous-sol a eu des répercussions assez catastrophiques. Dans l’ouvrage «20 ans de renaturation des cours d’eau à Genève», on peut lire que les vairons, rares poissons présents dans le Vengeron, «changeaient de sexe sous l’effet du cocktail de substances chimiques présentes dans l’eau»!

La rivière recevait en effet le rejet, sans traitement, des eaux de la piste de l’aéroport - souillées de surcroît par les produits de dégivrage des avions -, les résidus de traitement des voies CFF et les eaux d’autoroute chargées de matières organiques et chaudes en été.

Et ce n’est pas tout. Il y avait encore les eaux imparfaitement épurées des stations d’épuration de Ferney-Voltaire et du Grand-Saconnex, avant leur raccordement sur la STEP d’Aïre en 2000.

Embellie dès 2004

La situation semblait désespérée. Mais les prémices d’une amélioration interviennent dès 2004. L’ensemble Marquet-Gobé-Vengeron est alors identifié parmi les cinq cours d’eau majeurs du Contrat de rivière transfrontalier du Pays de Gex, dont le Canton de Genève est partenaire.

La plage du Vengeron a été gagnée sur le lac, grâce aux matériaux du grand chantier de l’autoroute. C’est ici, en souterrain, que se trouve l’embouchure de la rivière Vengeron. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Certes, ce sont surtout les deux affluents du Vengeron qui vont bénéficier de ce programme. Entre autres avec la remise à ciel ouvert du Marquet à Vireloup et l’aménagement d’un bassin naturel de gestion des crues à Collex.

Meilleure gestion des eaux

Parallèlement, en janvier 2019, un grand ouvrage de gestion des eaux est réalisé à l’aéroport, couplé à d’importants travaux permettant l’acheminement séparé des eaux de surface de la plateforme. Cela permet d’envoyer les eaux de pluie contenant des produits de dégivrage directement à la STEP d’Aïre, les autres eaux de pluie étant, elles, dirigées vers le Vengeron. «L’ouvrage permet aussi de «tamponner» les crues en stockant l’eau des pluies pour les reverser plus lentement dans le cours d’eau», indique Natacha à Porta, cheffe de projets à l’Office cantonal de l’eau.

Le Vengeron restera pourtant enterré sur une bonne moitié de son cours, y compris à son embouchure, où la plage est en pleine réfection. Un petit port et une superbe zone naturelle lacustre vont être créés. Mais la remise à ciel ouvert de la rivière entre la bretelle autoroutière et le lac, qui avait été envisagée, n’est plus d’actualité, les niveaux de terrain ne le permettant pas.

