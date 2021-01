Ça roule pour eux, malgré le Covid – Le vélodrome est fermé, sauf pour deux espoirs genevois Matteo Constant et Damien Fortis ont de la chance. Ils peuvent continuer de s’entraîner sur la piste de la Queue-d’Arve et préparer ainsi la nouvelle saison, qu’ils envisagent avec ambition. Pascal Bornand

Membres du Sprinter Club Lignon et du Cadre cycliste Genève, Matteo Constant et Damien Fortis sont bien seuls sur la piste du Vel d’Hiv. Lucien FORTUNATI

En temps normal, quand seuls les irréductibles bravent le froid et le gel, ils sont nombreux à trouver refuge sur la piste de la Queue-d’Arve. Ce sont des cyclos pour la plupart et parmi eux, des papys fringants, parfois râleurs lorsqu’une ficelle tombe en quenouille. Le Vel d’Hiv a son jargon, ses codes, ses personnages truculents, ses bruissements et ses clameurs.

Ces jours pourtant, le lieu ressemble à une ville fantôme et ses habitués rongent leur frein. Depuis bientôt deux semaines et le renforcement des règles de protection liées au Covid-19, le vélodrome est fermé et plus personne n’est autorisé à tourner sur son anneau. Personne, sauf Damien Fortis (18 ans) et Matteo Constant (17 ans), les deux espoirs du cyclisme genevois. Imaginez, une piste pour deux, rien que pour eux! C’est un privilège que le duo du Sprinter Club Lignon reconnaît sans détour. «C’est aussi une fierté, un honneur que l’on nous accorde», affirme Damien Fortis.