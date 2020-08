Street art – Le vélodrome de Frontenex en voit de toutes les couleurs Le vieux bitume du stade genevois se pare depuis ce week-end de 35 fresques d’artistes urbains. Épatant! Jérôme Estebe

Une parcelle de la longue fresque ovale. Au premier plan, l’ouvre de l’artiste genevoise Seika. ©Pierre Albouy/Tribune de Genève Pierre Albouy

Comme la Muraille de Chine, c’est certes vu du ciel que l’ouvrage se montre le plus épatant. Pensez: 2250m2 de goudron couverts de fresques aux couleurs pétaradantes. Le Bon Dieu, les oiseaux et les drones peuvent se rincer l’œil. Mais rassurez-vous: au ras de la pelouse, le spectacle n’est pas mal non plus. Nous voilà au stade de Frontenex, qui fête cette année son centenaire et l’an prochain les 125 ans de son club résident, Urania Genève Sport ou UGC pour les intimes. Il fallait marquer le coup. Et pourquoi pas rafraîchir, du même coup, le vieux macadam déprimant du vélodrome désaffecté qui ceint le stade. Trente-quatre artistes d’ici et d’ailleurs s’y sont attelés. Et la piste vétuste s’est muée en fresque géante et multicolore.