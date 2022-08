Le Salon du vélo et de la mobilité active existe! Ces dernières semaines, de nombreux articles consacrés à l’annulation une fois de plus du Salon de l’auto de Genève ont été écrits dans la presse genevoise. «Il faut repenser le Salon de l’auto en un Salon de la mobilité», écrivait un journaliste. En tant que coorganisateur et fondateur du Salon du vélo de Genève, j’ai la conviction que notre manifestation qui connaît une croissance très importante pourrait effectivement à terme faire le pendant d’un Salon dédié à l’automobile et transformer Genève en un rendez-vous annuel de la mobilité douce au centre de l’Europe. La position stratégique de Genève, proche de la France et de l’Italie, permet d’y croire.

Pour sa 2e édition à Palexpo (11 au 13 novembre 2022) en marge des Automnales, le Salon du vélo et de la mobilité active a triplé de taille et s’étendra sur 6’000 m2 pour accueillir de nombreux acteurs de la mobilité genevoise et plus de 60’000 visiteurs. Expositions, essais, démonstrations, conférences à la radio, débats avec les autorités et associations, analyse d’un futur possible et nécessaire de l’agglomération genevoise dédiée à une mobilité active. Pour cette édition, plusieurs exposants français ont tenu à être présents, ce qui est très réjouissant et prouve que cette édition a déjà de la visibilité au-delà de nos frontières.

Pour permettre l’extension d’un tel événement, il est évident qu’il doit être soutenu par les autorités communales, cantonales et bientôt nationales car le développement de la mobilité active a dépassé le clivage «gauche-droite» pour devenir un enjeu prioritaire d’environnement et de santé publique. On verra une réelle transformation de nos villes à long terme lorsque les grandes entreprises s’associeront au politique pour un développement accéléré des réseaux cyclistes, des transports en commun efficaces et attractifs. Il est intéressant de constater que déjà en 2017 les médecins genevois ont plaidé ce changement par le dépôt d’une pétition en faveur de la pratique quotidienne du vélo.

La Ville de Genève a par ailleurs déployé cette année une campagne de publicité avec le slogan «Ce vélo fait avancer les choses». Cette campagne est la démonstration qu’il s’agit de passer aux actes et se donner les moyens de répondre à l’urgence climatique. Nous sommes convaincus par le pragmatisme de cette démarche et attendons pour cette année encore un soutien marqué de la Ville de Genève et du Canton. En tant qu’organisateurs de ce salon, nous nous battons tous les jours pour trouver des sponsors et de nouveaux exposants afin d’offrir à tous les visiteurs une immersion au cœur du monde de la petite reine. Deux domaines manquent pourtant à l’appel: les transports collectifs et la santé.

Afin de protéger à la fois notre environnement et notre santé, mous avons besoin de vous tous pour

que cet événement devienne à moyen terme un rendez-vous incontournable de la Mobilité Active du

Grand Genève.

Joël Vellas Afficher plus Cofondateur du Salon du Vélo de Genève et de la mobilité, DR

