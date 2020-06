Pris d’otage à Ferney-Voltaire – Le véhicule des braqueurs retrouvé carbonisé Le véhicule utilisé par les malfaiteurs, une Audi couleur noire, a été retrouvée carbonisé sur la commune de Saint-Genis-Pouilly Olivier Francey

Le procureur de Bourg-en-Bresse n’exclut pas la piste du banditisme lyonnais, «de plus en plus implanté dans le Pays de Gex», selon lui. Google Street View

Ce lundi 8 juin, «très tôt le matin», plusieurs individus portant une cagoule avaient pris en otage une employée de l’hypermarché Leclerc de Ferney-Voltaire dans le département de l’Ain. Selon «Le Dauphiné», le véhicule utilisé par les malfaiteurs, une Audi couleur noire, a été retrouvée carbonisé sur la commune de Saint-Genis-Pouilly. L’automobile arborait de fausses plaques d’immatriculation.

«Ils sont venus à plusieurs reprises effectuer des repérages. Et le jour J, ils étaient sûrement plus nombreux que les individus vus par les victimes. Une seconde voiture devait les attendre pour poursuivre leur course», avance le procureur de Bourg-en-Bresse, Christophe Rode, dans les colonnes du quotidien. Ce dernier indique également qu’il est probable que les braqueurs aient pris la fuite en direction de Valserhône, voire peut-être vers la région lyonnaise. Le procureur n’exclut pas la piste du banditisme lyonnais, «de plus en plus implanté dans le Pays de Gex», selon lui.

À noter encore que trois victimes (deux vigiles et la responsable de caisse) ont été entendues par la police. Selon «Le Dauphiné», les gendarmes étudieraient «les indices laissés sur place, mais aussi les images des caméras de vidéosurveillance, les relais téléphoniques pour remonter la trace des voleurs, qui demeurent toujours introuvables».

Lourdement armés et professionnels

Pour rappel, les auteurs du braquage avaient pris en otage l’employée qui disposait des codes d’accès au coffre du magasin d’alimentation. Munis de fusils «de type Kalachnikov», ils l’avaient contrainte à ouvrir ce dernier qui contenait les recettes du week-end, avant de prendre la poudre d’escampette dans l’Audi qui les attendait sur le parking et conduite par un quatrième malfaiteur.