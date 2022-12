Économie en Suisse – Le vaudois Bétontec dépose le bilan L’usine est reprise par le Neuchâtelois MFP Préfabrication et les 25 employés du site de Villeneuve devraient pouvoir conserver leur emploi.

La concurrence d’outre-Rhin, les pertes liées à la pandémie de Covid et le renchérissement des matières premières auront eu raison de Bétontec Gram. L’entreprise basée à Villeneuve spécialisée dans la production d’éléments préfabriqués en béton va mettre la clé sous la porte à la fin de l’année.

«Cela faisait deux ans que nous cherchions un lieu où étendre nos activités» Noémie Carera, codirectrice de MFP Préfabrication

«Nous ne pouvions plus concurrencer les gros acteurs présents en Suisse alémanique produisant des volumes dix fois plus élevés que les nôtres», explique mardi dans les colonnes de La Liberté son administrateur délégué Julien Lasserre. En 2021, Bétontec avait déjà dû se séparer de près de la moitié de ses 40 collaborateurs et cesser de produire les piliers préfabriqués en béton qui étaient sa spécialité.

Montant non dévoilé

L’entreprise est cependant parvenue à céder – pour un montant non dévoilé – son usine au Neuchâtelois MFP Préfabrication. «La vente de nos actifs va nous permettre de faire face à tous nos engagements et de développer de nouveaux produits sur notre site français», a poursuivi le responsable. Le groupe suisse LSR Bétons Holding, propriétaire de Bétontec depuis 2012, possède également un site de production en France voisine.

Les 25 employés du site de Villeneuve devraient pouvoir conserver leur emploi auprès du repreneur. «Cela faisait deux ans que nous cherchions un lieu où étendre nos activités», a confié au quotidien fribourgeois Noémie Carera, codirectrice de MFP Préfabrication.

L’acquisition du site de 30’000 m2 devrait permettre à l’entreprise sise à La Tène d’accroître sa production de moitié et «à moyen terme, doubler le nombre de collaborateurs sur place tout en conservant tous les postes actuels», assure la responsable. Le groupe neuchâtelois s’est spécialisé dans les éléments de façade, un produit très demandé et pour lequel la concurrence est nettement moins forte, à en croire Mme Carera.

