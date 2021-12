Retour du masque sur les marchés – Le variant Omicron est déjà arrivé à Genève Deux personnes de retour d’Afrique du Sud sont porteuses du variant. De nouvelles mesures sont annoncées. Eric Budry

Mauro Poggia, conseiller d’État, Aglaé Tardin, médecin cantonale (au premier plan) et Serge Dal Busco, président du Conseil d’État, ont annoncé le retour du port du masque sur les marchés en plein air. LAURENT GUIRAUD

Le Conseil d’État a pris la décision mercredi d’imposer à nouveau le port obligatoire du masque sur les marchés en plein air, et ce dès mercredi soir à minuit. Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas concernés. Cela s’applique également à la Course de l’Escalade de samedi et dimanche. Seuls les participants en sont dispensés lorsqu’ils et elles courent. Le sort du Cortège de l’Escalade la semaine prochaine sera tranché dès que le Conseil fédéral aura annoncé quelles mesures sanitaires il va prendre. La Suisse sera fixée ce vendredi.

Le responsable du nouveau serrage de vis qui s’annonce est le variant Delta du Covid-19. Mais la planète entière craint en plus l’émergence du nouveau variant baptisé Omicron. Il a été détecté pour la première fois en Afrique du Sud il y a une dizaine de jours, et on connaît encore peu de choses de lui. Ce qui est certain en revanche, c’est qu’il est déjà à Genève, puisque deux personnes arrivées dans le canton il y a dix jours en provenance de ce pays en étaient porteuses. Pour l’une, il y a une certitude, pour la seconde une grande probabilité. Ces personnes sont à l’isolement.