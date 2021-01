Suisse – Le variant muté pourrait devenir majoritaire dès février Selon l’OFSP, la souche britannique du virus sera bientôt responsable de la plus grande partie des nouvelles contaminations dans le pays.

Keystone

Le variant britannique du coronavirus pourrait devenir majoritaire en Suisse dès février. Et en avril, il pourrait être responsable de la quasi-totalité des infections, selon les projections de la Task Force scientifique.

Plus d’une centaine de cas

La tendance est à la hausse pour les contagions au virus muté, a indiqué jeudi devant la presse Patrick Mathys, responsable de la section Gestion de crise et collaboration internationale à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Selon le responsable, on relevait jeudi 114 nouveaux cas liés au variant britannique et six à celui d’Afrique du Sud. Trente-quatre cas ne peuvent être rattachés à l’une ou l’autre mutation.

Plusieurs types de virus mutés ont été identifiés de par le monde, a précisé M. Mathys. Certains se sont montrés très contagieux. Il est donc d’autant plus important de suivre de près ces variations par le séquençage et de voir quelle est la réponse du vaccin à ces mutations.

Croissance exponentielle

Les cas liés aux virus mutés représentent désormais entre 2% et 5% des échantillons séquencés en Suisse, a précisé Martin Ackermann, président de la Task Force Covid-19.

La comparaison des courbes entre la Grande-Bretagne, le Danemark et la Suisse montrant de fortes similitudes, il faut s’attendre à une croissance exponentielle, a ajouté le professeur de l’EPFZ. D’ici février déjà, le virus muté pourrait devenir majoritaire en Suisse.

ATS