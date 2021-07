Festival de musique – Le variant Delta provoque des annulations au Montreux Jazz Arlo Parks, Nubya Garcia et Steam Down ne seront finalement pas à l’affiche en raison des conditions d’entrée en Suisse depuis le Royaume-Uni, où la situation épidémiologique du Covid-19 se détériore.

La scène du lac du Montreux Jazz Festival est en cours d’installation. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Les conditions d’entrée en Suisse depuis le Royaume-Uni, où la situation est particulièrement délicate à cause de la progression du variant Delta, contraignent le Montreux Jazz Festival de nouvelles annulations. Arlo Parks, Nubya Garcia et Steam Down ne seront pas à l’affiche.

La chanteuse et actrice française Camélia Jordana remplace Arlo Parks, le 15 juillet à la Scène du Lac, indiquent les organisateurs jeudi dans un communiqué. Le concert en première partie d’Arma Jackson est maintenu.

Le crooner de Minneapolis José James et le chanteur de pop-soul français Victor Solf remplacent eux Nubya Garcia et Steam Down le 5 juillet au Petit Théâtre.

Les concerts de quatre artistes (Rag’n’Bone Man, Inhaler, Alfa Mist et Yussef Dayes Trio) avaient dû être annulés la semaine dernière.

ATS

