Covid-19 – Le variant anglais empêche la diminution des cas Les mesures évitent des flambées de cas. La vaccination devrait s’ouvrir aux personnes vulnérables dès le 22 février. Aurélie Toninato

Aglaé Tardin, médecin cantonale, et Adrien Bron, directeur général de la Santé . MAGALI GIRARDIN

Le nombre d’hospitalisations pour Covid-19 est en légère baisse, et l’incidence de nouveaux cas positifs n’augmente pas mais reste stable, avec environ 130 nouvelles personnes atteintes par jour. Ce n’est toutefois qu’une demi-bonne nouvelle, comme l’ont rappelé vendredi les autorités sanitaires, car les chiffres de la pandémie se sont stabilisés sur un plateau très élevé.

«Ils sont inchangés depuis la mi-décembre, relève Adrien Bron, directeur général de la Santé, et sont trois fois supérieurs à la situation qui prévalait fin septembre, juste avant la deuxième vague…» Ce fragile équilibre voit ses fondements menacés par l’arrivée de variants du virus plus contagieux, soit les mutations sud-africaine et brésilienne – repérées à Genève mais ne circulant pour l’instant pas largement – et surtout anglaise. Celle-ci représente aujourd’hui 60-70% des cas positifs à Genève, selon la médecin cantonale, Aglaé Tardin. Manuel Schibler, infectiologue et virologue, médecin adjoint au Service des maladies infectieuses des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), ajoute qu’il est attendu que fin février, la quasi-totalité des cas détectés à Genève soient dus à des variants.