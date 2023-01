Acceptation d’avantages en politique – Le Valais restreint les conditions pour recevoir des présents Tous cadeaux dont la valeur dépasse 300 francs ne pourront plus être acceptés par les membres du Conseil d’État et le chancelier d’État valaisan, d’après les mesures adoptées jeudi.

Les dons en espèces, quel que soit leur montant, sont proscrits par les nouvelles règles adoptées jeudi par le Conseil d’État valaisan. LMS/LAURENT CROTTET

Accepter ou non un cadeau, une invitation ou tout autre avantage: le gouvernement valaisan s’est penché sur la question et a adapté ses règles, notamment lorsque la valeur dépasse 300 francs. L’abonnement offert par les remontées mécaniques sera remis sur la table l’hiver prochain.

Les nouvelles règles ont été adoptées mercredi par le Conseil d’État et sont donc entrées en vigueur, a précisé jeudi à Keystone-ATS François Charvoz, secrétaire général adjoint et responsable de la communication du Département des finances et de l’énergie. Elles stipulent notamment que «dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du Conseil d’État et le chancelier d’État ne peuvent accepter des cadeaux et d’autres avantages qu’à la condition qu’ils soient conformes aux usages sociaux, de faible importance et raisonnables», soit d’une valeur de 300 francs au maximum.

Pour les cadeaux et autres avantages qui dépassent cette valeur mais qui ne peuvent être refusés pour «des raisons de politesse ou pour des motifs inhérents à la fonction», les membres du gouvernement sont «tenus de s’en référer directement à la présidence». Cela concernera par exemple un cadeau offert dans le cadre d’une rencontre diplomatique, symbolisant l’amitié entre deux régions, illustre François Charvoz.

La présidence proposera alors au Conseil d’État l’affectation ou l’acceptation de cet avantage. «S’il s’agit d’un tableau, celui-ci pourrait être donné à un musée, une fondation, une association, ou encore être exposé dans un bâtiment de l’État».

Abonnement de ski rediscuté

L’abonnement général offert par les Remontées mécaniques du Valais (RMV) ne devrait pas échapper à la nouvelle mouture du guide protocolaire. Dans une enquête diffusée récemment, la RTS a révélé notamment que les RMV proposent aux parlementaires valaisans élus à Berne ainsi qu’aux conseillers d’État «un abonnement général à 100 francs au lieu de 1575 francs».

«Dans le cas où cette offre serait reconduite par les entreprises de remontées mécaniques l’hiver prochain, la présidence du gouvernement devra faire une proposition qui pourrait être un refus, une acceptation ou autre. Le Conseil d’État décidera ensuite», précise encore François Charvoz, sans donner pour l’heure plus de détails. Et une rétroactivité éventuelle ne semble pas se dessiner.

Dons en espèces proscrits

Quant aux invitations, «elles peuvent être acceptées si elles ont un caractère officiel ou si elles sont en rapport avec la fonction et se déroulent dans un caractère approprié». Comme les autres avantages, elles ne doivent en «aucune manière restreindre l’indépendance, l’impartialité, l’objectivité et la liberté d’action de membres du Conseil d’État».

Les dons en espèces, quel que soit leur montant, sont proscrits.

L’adaptation du guide protocolaire fait suite à un arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2022 rendu public le 16 novembre 2022. Il précise l’interprétation de l’acceptation indue d’un avantage dans le cadre de l’affaire de l’ex-conseiller d’État genevois Pierre Maudet.

