Ecole obligatoire – Le Valais repense son système de notations La moyenne annuelle des élèves valaisans des degrés 4H à 11CO sera calculée avec les résultats des évaluations de l’ensemble de l’année scolaire 2020/2021.

Cette mesure vise donc à «diminuer la pression de fin de semestre qui pèse sur les élèves, les parents et les enseignants». KEYSTONE

Face à la pandémie qui affecte le bon déroulement de la scolarité obligatoire, le Valais repense son système de notations des degrés 4H à 11CO. La moyenne annuelle des élèves sera calculée avec les résultats des évaluations de l’ensemble de l’année scolaire 2020/2021.

Les résultats inscrits au bulletin du premier semestre auront uniquement une valeur indicative, indique mercredi le département de la formation. Ce dernier se dit conscient que la fermeture totale ou partielle de classes et les absences d’enseignants et d’élèves liés au Covid-19 pèsent sur le plan d’étude et donc sur les évaluations qui en découlent.

Cette mesure vise donc à «diminuer la pression de fin de semestre qui pèse sur les élèves, les parents et les enseignants tout en maintenant le haut niveau d’exigence et de qualité de formation de l’Ecole valaisanne», ajoute le département.

Attentes fondamentales à définir

La Haute École Pédagogique du Valais (HEP-VS) a été mandatée pour accompagner le processus d’annualisation des résultats en prenant également en compte l’expérience de ce mode d’évaluation introduit en 4H depuis 2015 déjà. Tous les enseignants et animateurs de disciplines définiront les attentes fondamentales pour l’année scolaire en cours afin d’identifier les apprentissages incontournables.

ats/nxp