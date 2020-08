Coronavirus – Le Valais et Vaud retirés de la liste rouge belge, Genève reste La Belgique va retirer dès mercredi les cantons du Valais et de Vaud de la liste des régions déconseillées à ses citoyens. Genève y figurera en revanche encore.

Les cantons de Vaud, du Valais et de Genève figuraient depuis samedi sur le site du ministère belge des affaires étrangères. KEYSTONE

La Belgique retire dès mercredi les cantons de Vaud et du Valais de sa liste des régions d'Europe où les voyages touristiques ne sont plus autorisés en raison du rebond de Covid-19. Genève y figure en revanche encore.

Dans un tweet diffusé mardi soir, le chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) Ignazio Cassis se dit «ravi et soulagé que la Belgique adapte ses recommandations de voyage». Le conseiller fédéral ajoute: «Je me félicite de cette décision prise par la cellule d’évaluation belge Celeval et souhaite de belles vacances aux belges qui ont prévu de se rendre en Suisse».

Les cantons de Vaud, du Valais et de Genève figuraient depuis samedi sur le site du ministère belge des affaires étrangères. Les personnes rentrant en Belgique en provenance de ces cantons devaient se soumettre à un dépistage et une quarantaine. Indigs, plusieurs politiciens ont prié Berne de réagir.

ATS/NXP