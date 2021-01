Danger d’avalanche – Le Valais appelle la population à limiter ses déplacements Les autorités valaisannes sont sur le qui-vive en raison des risques d’intempéries pouvant découler des quantités importantes de neige tombées ces derniers jours dans le canton.

Pour l’ensemble du canton, le degré de danger d’avalanche reste fort et de degré 4. Police valaisanne

«Le danger d’avalanche reste fort» indique la police valaisanne dans un communiqué vendredi. La population est appelée à limiter ses déplacements, à respecter les signalisations et à ne surtout pas s’approcher des couloirs à avalanches.

Le Canton du Valais a enregistré d'importantes chutes de neige ces derniers jours et d'autres sont encore attendues jusqu’en fin de semaine. La situation reste sérieuse sur l’ensemble du canton et l’avis de prudence est maintenu.

Pour l’ensemble du canton, le degré de danger d’avalanche reste fort et de degré 4. Il est recommandé de limiter les déplacements, de respecter les signalisations et de ne surtout pas s’approcher des couloirs à avalanches. Même si celles-ci se sont déjà déclenchées, d’autres pourraient suivre et surprendre les personnes qui s’y trouveraient. De même, les sorties hors-pistes sont à éviter jusqu’à nouvel avis.

Comm/Eto