On a testé pour vous – Le val d’Anniviers offre aux curieux un nouveau vertige Une via ferrata flambant neuve vient d’être inaugurée en Valais. «Le Matin Dimanche» est allé y faire un tour. Florian Müller

La paroi de la nouvelle via ferrata de Niouc offre des parties techniques qui raviront les amateurs. Sébastien Anex

Force d’habitude, il passe inaperçu. Pour les abonnés au val d’Anniviers, le pont suspendu de Niouc ne détonne en aucune manière. Et le rouge vif de son habillage n’y change rien ou si peu: la structure, initialement destinée à l’acheminement de l’eau sur le principe d’un bisse siphon, fait partie du paysage. Parmi les plus hauts d’Europe, à près de 200 mètres au-dessus du cours de la Navizence, le maître-ouvrage fêtera ses 100 ans l’année prochaine. Pour l’occasion, une via ferrata flambant neuve a été inaugurée fin juin, avec le pont en toile de fond.