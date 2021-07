Rendez-vous culturel – Le val d’Anniviers célèbre l’union entre musique classique et littérature À Saint-Luc, la neuvième édition du Festival du Toûno ouvre le 2 août avec une affiche tonique. Rocco Zacheo

La pianiste valaisanne Beatrice Berrut ouvre le festival avec un récital consacré à Mozart et Liszt. ANDREAS H. BITESNICH

Le Valais, ses cimes, ses vignobles, ses abricotiers et… ses festivals pour enluminer la belle saison. Un survol du paysage nous dit combien les manifestations culturelles de tout genre sont parvenues à se frayer un chemin large et à présenter des propositions alléchantes. Le développement touche notamment le domaine du classique, où, derrière ce continent imposant qu’est le Verbier Festival, des atolls aux dimensions modestes mais aux formes intrigantes se sont profilés avec succès. Prenez le Festival du Toûno, dont le nom renvoie à la montagne qui surplombe Saint-Luc: ici, on avance depuis 2013 avec beaucoup de discrétion dans une aventure culturelle qui croise avec bonheur les plaisirs littéraires et ceux de la musique de chambre.

On pourrait dire que sur les hauteurs du val d’Anniviers, c’est tout un esprit qu’on pourra retrouver cette année encore. Celui qui renvoie pour certains de ses traits aux salons des XVIIIe et XIXe siècles, où on donnait à consommer de l’art en toute intimité. À Saint-Luc, l’essentiel prend forme dans une salle qui peut accueillir 200 personnes, idéale donc pour l’écoute d’un répertoire aux effectifs réduits. Ajoutons la vue imprenable sur les Alpes qu’offrent les amples baies vitrées, et on tient les conditions idéales pour des expériences marquantes.

Mozart et Liszt pour commencer

Le Festival du Toûno atteint cette année sa neuvième édition, dans un parcours qui lui a permis d’élargir sa palette sans tomber dans la folie des grandeurs. «À nos débuts, nous nous limitions à deux jours de concerts, avec le concours d’une libraire des lieux et de quelques comédiens pour les lectures», note le directeur de l’événement et baryton-basse, Claude Darbellay. Depuis, l’engagement bénévole est toujours de mise, mais l’affiche est entrée dans une autre dimension.

On retient alors une entrée en matière forte, en présence de deux jeunes écrivains: Romain Buffat, auteur de «Schumacher» (Éditions d’autre part), et Thomas Flahaut, dont «Les nuits d’été» (Éd. de l’Olivier) a été sélectionné pour le prix Romand des Romands en 2020. Dans la foulée, un premier concert attendu, celui de Beatrice Berrut, pianiste qui vient de publier un troisième album abouti, entièrement consacré à une de ses figures fétiches, Franz Liszt. Le compositeur sera d’ailleurs au menu du récital.

La suite est peuplée d’autres auteurs – Christiane Antoniades-Menge, Julie Guinand, Gilberte Favre, Alain Bagnoud… – et d’histoires musicales à saisir sans hésiter, dont une mise en espace du «Così fan tutte», dans une version réorchestrée pour ensemble d’archets.

