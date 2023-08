Espace – Le vaisseau Starliner de Boeing devrait être prêt en mars 2024 Boeing n’a pas encore dévoilé de date de décollage pour son vaisseau Starliner, qui devrait être prêt en mars prochain après de nombreux problèmes.

Boeing avait espéré pouvoir réaliser un premier vol habité dès 2022, mais les reports successifs se sont accumulés. AFP

Après avoir rencontré de nombreux soucis, le vaisseau spatial de Boeing, Starliner, devrait être fin prêt en mars dans l’optique d’un premier vol habité vers la Station spatiale internationale, a déclaré lundi l’entreprise, mais aucune date de décollage n’a encore été avancée.

«À l’heure actuelle, nous nous attendons à être prêts avec le vaisseau début mars», a déclaré lors d’une conférence de presse Mark Nappi, responsable du programme chez Boeing. «Cela ne veut pas dire que nous avons une date de décollage début mars», a-t-il précisé.

Celle-ci devra être déterminée ultérieurement en fonction des possibilités de ULA, le groupe industriel qui fournit la fusée chargée de lancer le vaisseau, et des places à bord de la Station spatiale internationale (ISS), a-t-il dit. Les astronautes de la Nasa sont acheminés depuis 2020 vers l’ISS grâce aux vaisseaux de SpaceX. Mais l’agence spatiale américaine souhaite disposer d’un second prestataire.

Deux problèmes distincts

Après un vol raté en 2019, la capsule de Boeing avait réussi à atteindre l’ISS en mai 2022 -- sans équipage à bord. Elle doit maintenant réaliser un ultime test habité pour être certifiée, et commencer ses vols opérationnels. Boeing avait espéré pouvoir réaliser ce premier vol habité dès 2022, mais les reports successifs se sont accumulés. Le dernier en date, annoncé en juin, était lié à deux problèmes distincts.

Le premier concernait les parachutes utilisés pour freiner la capsule lors de son retour sur Terre. Une partie du lien entre la capsule et le parachute s’était révélée plus fragile que prévue. La conception a été modifiée, et un test sera conduit en novembre. Sa réussite est impérative pour l’avancée du programme.

Le second problème concernait le ruban adhésif utilisé pour envelopper des câbles électriques à l’intérieur de la capsule. Il a finalement été déterminé que celui-ci pouvait être inflammable dans cette application, et posait donc un risque.

Deux astronautes de la Nasa

Une grande quantité a depuis été enlevée, et continue de l’être. Pour certaines zones où l’enlever était trop difficile, d’autres techniques ont été utilisées, comme l’ajout d’une couche de protection, a détaillé Mark Nappi. «Le véhicule Starliner reste une haute priorité pour le programme de la station spatiale», a déclaré lundi Joel Montalbano, responsable de ce programme à la Nasa.

Le premier vol habité de Starliner doit emporter deux astronautes de la Nasa, Barry Wilmore et Sunita Williams, vers l’ISS, où ils devront rester environ une semaine. Le lancement doit se faire depuis Cap Canaveral en Floride.

