Covid-19 – Le vainqueur de la finale de l’Euro pourrait être le variant Delta Dimanche dernier, l’Angleterre a été sous pression. Avec un stade de Wembley occupé par 60’000 supporters, des fêtes organisées dans tout le pays et des pubs bondés, le nombre de nouveaux cas risque de bondir. Tristan de Bourbon

Selon une étude réalisée en Angleterre entre le 24 juin et le 5 juillet auprès de 47’000 volontaires par l’Imperial College, les hommes ont été 30% plus atteints par le virus que les femmes. Alex Pantling/Getty Images

Et si le stade de Wembley, qui a accueilli dimanche soir la finale du championnat d’Europe de football disputée entre l’Angleterre et l’Italie, devenait un nouveau foyer d’infection du Covid-19 et plus particulièrement de son variant Delta, venu d’Inde? Cette hypothèse est loin d’être saugrenue. Elle avait déjà été avancée par le président du Conseil italien Mario Draghi.

Le 21 juin, avant même que les Azzurri ne jouent leur huitième de finale contre l’Autriche, il s’était déclaré «favorable à ce que la finale n’ait pas lieu dans un pays où le risque d’infection est très grand». Ce jour-là, l’Angleterre avait annoncé 10’633 nouveaux cas positifs, bien loin devant les 495 nouveaux cas italiens.