Qatar 2022 – Le vainqueur de la Coupe du monde touchera 42 millions Retrouvez les chiffres clés et parfois insolites, ainsi que les favoris de l’événement planétaire se déroulant du 20 novembre au 18 décembre. Pierre-Alain Schlosser Valentin Schnorhk

Le «stade 974» accueillera notamment Brésil-Suisse le 28 novembre et Serbie-Suisse le 2 décembre. AFP

11 571

Soit la superficie du Qatar en km2 (9520 km2 pour la Suisse romande).

6500

Le nombre d’ouvriers migrants morts depuis l’attribution de la Coupe du monde, selon le «Guardian».

974

Soit le nombre de conteneurs nécessaires pour construire le «stade 974» destiné à être démonté. Le nombre 974 correspond aussi à l’indicatif téléphonique du Qatar.

440

Le prize money en millions de dollars, attribué aux 32 équipes qualifiées. Chaque équipe touchera au minimum 10,5 millions (9 millions pour sa présence dans la phase de groupe et 1,5 million pour les frais de préparation). Le vainqueur recevra 42 millions, le finaliste malheureux 30 millions, le 3e 27 millions et le 4e 25 millions.

220

Soit le budget en milliards. Le précédent record remonte à 15 milliards (Brésil 2014).

55

Tous les stades sont regroupés dans un rayon de 55 km autour de Doha. Ce qui en fait la Coupe du monde la plus compacte.

32

Cette Coupe du monde compte 32 équipes. Mais en 2026, 48 sélections seront présentes lors du prochain rendez-vous qui aura lieu en Amérique du Nord (Canada, États-Unis et Mexique).

3,6

Le nombre de millions de tonnes de CO 2 générées par la Coupe du monde, selon la FIFA (2,1 millions de tonnes en Russie).

3,2

Le nombre en millions de billets en vente. Les plus gros acheteurs sont, dans l’ordre: le Qatar, les États-Unis, l’Arabie saoudite, l’Angleterre et le Mexique.

1,5

Le nombre en million de visiteurs attendus dans un pays qui compte 2,44 millions d’habitants.



Les favoris

Brésil

Sans doute l’armada offensive la plus impressionnante. De Neymar à Raphinha, de Gabriel Jesus à Vinicius, il y a de quoi affoler plus d’une défense (dont celle de la Suisse, qui l’affrontera le 28 novembre). Et puis, il y a quelques cadres expérimentés derrière: Thiago Silva, Marquinhos ou encore Eder Militão. Une sixième étoile, 20 ans après la cinquième?

Argentine

Un petit bonhomme en mission, et dix très bons joueurs qui ont choisi de l’accompagner. C’est la dernière qui sonne pour Lionel Messi, et après avoir débloqué son compteur en sélection avec la Copa America l’an passé, il est mûr pour le plus grand des titres. Et cette fois, l’Albiceleste semble bien équilibrée.

France

Karim Benzema et Kylian Mbappé sont très attendus au Qatar. AFP

La malédiction du champion du monde en titre qui sort toujours au 1er tour lors de l’édition suivante en est-elle vraiment une? Avec son Ballon d’or Karim Benzema, avec Kylian Mbappé qui y aspire, et un effectif quelque peu renouvelé, les Bleus de Deschamps restent de sérieux prétendants.

Angleterre

Il y a le doute du sélectionneur Gareth Southgate qui déçoit souvent. Mais avec lui, les Anglais restent sur une demi-finale en 2018 et une finale lors de l’Euro 2020. Avec une équipe qui n’a qu’un seul joueur qui n’évolue pas en Premier League, le meilleur championnat du monde, comment ne pas les considérer?

Pays-Bas

Un tableau plutôt avantageux, un collectif qui n’a plus perdu depuis le dernier Euro et un certain Louis van Gaal à sa tête: il faut toujours se méfier de la mécanique orange. Et si les Néerlandais étaient la «petite» surprise de cette Coupe du monde?

Pierre-Alain Schlosser est journaliste depuis 1998. Après avoir travaillé en freelance pendant 4 ans, il rejoint la rubrique sportive de 24 heures qu'il dirige pendant 10 ans. Depuis 2017, il écrit pour l'agence Sport-Center, où il s'occupe en priorité de sport régional. Plus d'infos @PASchlosser1 Valentin Schnorhk est journaliste à la rubrique sportive depuis 2021, après avoir travaillé au sein de l'agence Keystone-ATS. Il suit particulièrement le football et s'intéresse de près à l'analyse du jeu. Plus d'infos @schn_val

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.