Amateurs de fromages – Le vacherin Mont-d’Or augmente d’un franc Les producteurs du fromage saisonnier ont augmenté le tarif au kilo en raison de la hausse du prix du mazout, une énergie dont ils sont dépendants. Mais le succès reste au rendez-vous en Suisse et à l’étranger. Cédric Jotterand

Disponible de l’automne au printemps, le vacherin Mont-d’Or est un produit de saison très intéressant pour les fromageries et les paysans, car le lait est mieux rémunéré que lorsqu’il est destiné au gruyère. 24HEURES/ODILE MEYLAN

Lorsqu’il faut prendre une grande décision à son sujet, les producteurs du vacherin Mont-d’Or, fleuron des tables vaudoises, ne réunissent pas le conseil d’administration avec cravate obligatoire. Paysans et fromagers se voient chez l’un des leurs une fois par an et se mettent d’accord.