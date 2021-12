Troisième dose contre le Covid – Le vaccin permet aux EMS genevois de rester ouverts Le Covid signe son retour dans les établissements médico-sociaux. Mais la situation est sous contrôle et la troisième dose de vaccin va renforcer l’immunité des seniors et du personnel. Laurence Bezaguet

Aucun foyer d’infection n’est à signaler dans les EMS genevois. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

«Quelque 33 résidents et 57 collaborateurs ont été frappés par le Covid entre le 1er et le 8 décembre», informe Florian Erard, au nom de la Fédération genevoise des établissements médico-sociaux (Fegems). Huit des 54 EMS – comprenant plus de 4000 lits au total – sont touchés, «mais il n’y a pas de gros clusters (ndlr: foyers d’infection) à déplorer», précise le représentant de la Fegems. Le dernier point épidémiologique du Conseil d’État faisait toutefois état de neuf cas en cours dans un établissement.

Rien à voir cependant avec les vagues de 2020, où les foyers pour personnes âgées avaient été littéralement débordés par les flambées que tentait d’éteindre un personnel très impliqué. Décès, sentiment d’abandon, manque de matériel de protection, dont une pénurie généralisée de liquide hydroalcoolique au printemps 2020, contrôles inopinés de l’État à l’automne: les premiers mois de lutte contre le virus avaient été éprouvants et avaient fait couler beaucoup d’encre.