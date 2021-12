Chronique - Le vaccin obligatoire... et son alternative

Et si on rendait le vaccin obligatoire? Cette option fait son chemin dans les pays voisins. En Autriche, l’obligation du vaccin entrera en vigueur le 1er février prochain. Les contrevenants seront frappés d’une amende de 7200 euros. Berlin, qui avait exclu l’option sous le gouvernement Merkel, vient également de se décider à soumettre le vaccin obligatoire prochainement au parlement. Enfin, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré mercredi que l’Union européenne devrait débattre de cette question tout en concédant que ce sont bien les États qui décident en la matière. Qui sera le prochain? En Suisse, cette mesure est encore totalement taboue. La contrainte sur soi, sur son corps, n’a pas sa place dans une démocratie comme la nôtre. L’obligation de se faire vacciner en l’absence de toute alternative doit être évitée à tout prix.

D’un autre côté, il n’est pas question de se laisser dicter, ou du moins limiter, notre politique sanitaire par les vaccino-sceptiques, dont le taux d’agressivité n’a d’équivalent que l’infinie vacuité des arguments. On les a écoutés, on a essayé de les comprendre, sincèrement. Ils ont été confrontés, lors d’un débat du Club suisse de la presse et ailleurs, directement avec les experts «officiels». Résultat: face à l’ensemble des évidences scientifiques, mille fois recoupées, de la nécessité d’élargir la vaccination pour enrayer la pandémie et face aux preuves des effets secondaires marginaux des vaccins homologués par l’OMS, ils se sont défaussés, pratiquant systématiquement la fuite en avant en invoquant une avalanche d’études aussi improbables qu’inconnues à l’appui des contre-vérités qu’ils enfilent comme des perles sur l’arbre des fake news dans la confusion la plus totale. Même sur leur lit de mort ou de malade par Covid-19, ils n’en démordent pas. Ces antivax-là, addicts des théories du complot, esprits irrationnels par essence, personne ne les convaincra jamais. Leur résistance est une affaire de croyances mêlées à une défiance maladive du gouvernement. Irrécupérables.

Mais il y a les autres, des gens normalement intégrés dans notre société, très souvent très conservateurs mais aussi de gauche (antivaccinisme écologique), qui soudain ont pris le mors aux dents. Pourquoi se refusent-ils à entendre les scientifiques, à comprendre que s’ils ont aujourd’hui la chance de pouvoir se faire opérer de l’épaule sans attendre, c’est uniquement grâce à leurs congénères qui ont accepté de se faire vacciner, que s’ils ont pu ces derniers mois travailler presque normalement, que, peut-être, s’ils sont encore vivants, c’est parce que la majorité des Suisses est vaccinée? Mais cette majorité (65%) que l’on qualifierait de large et indiscutable pour une votation ne suffit pas à assurer l’immunité collective alors que le variant Delta se propage plus vite que jamais et que l’Omicron menace.

Ces vaccino-sceptiques, en principe doués de raison, ont une responsabilité et une obligation, au moins morale, de contribuer à la sécurité sanitaire en Suisse. Leur refus de solidarité a des implications graves pour la majorité. Ils devront eux aussi en supporter les conséquences, à commencer par assumer le coût des tests. Ceux qui font le choix de ne pas être vaccinés se mettent hors jeu et doivent donc accepter d’être exclus de lieux, d’événements ou de manifestations où ils accroissent le risque d’infecter et d’être infectés. Ils en sont les premiers et grands responsables. Au Conseil fédéral de prendre ses responsabilités et de montrer un minimum de courage.

Pierre Ruetschi Afficher plus Journaliste, directeur exécutif du Club suisse de la presse

