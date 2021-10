Lutte contre le Covid-19 – Le vaccin Johnson & Johnson est désormais disponible à Genève Dès jeudi, les personnes domiciliées uniquement dans le canton genevois pourront bénéficier du vaccin à dose unique.

Seules 7200 doses du vaccin Johnson & Johnson seront disponibles à Genève. KEYSTONE/AP/VIRGINIA MAYO

Genève va administrer le vaccin Janssen de Johnson & Johnson à partir de jeudi. Quelque 7200 doses seront disponibles. En raison de ce nombre limité, ce vaccin sans ARNm et à dose unique sera accessible uniquement aux personnes qui résident dans le canton.

Le vaccin Janssen sera administré dans le centre m3 Sanitrade-Chêne, aux Eaux-Vives, sur rendez-vous au moyen de la plateforme d’inscription à la vaccination ge.covid-vaccin.ch, a indiqué mardi le Département de la sécurité, de la population et de la santé. Délivré après l’injection, le certificat Covid-19 ne sera valable que 22 jours plus tard.

Le vaccin Janssen, à vecteur adénoviral, a été approuvé par Swissmedic en mars. La Confédération en a acquis récemment 150’000 doses. S’il protège contre les risques d’hospitalisation et évite les infections légères et asymptomatiques, il est globalement moins efficace que les vaccins à ARNm de Pfizer/BioNtech et de Moderna, rappelle le canton.

Janssen est recommandé aux personnes âgées de plus de 18 ans qui ne peuvent pas se faire vacciner avec un vaccin à ARNm pour des raisons médicales ou qui ne le veulent pas. Il est toutefois déconseillé aux personnes immunosupprimées, aux femmes enceintes ou allaitantes, en cas de maladie aiguë ou de quarantaine ainsi que pour ceux qui ont une réaction allergique à un de ses composants.

ATS

