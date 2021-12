Lutte contre le Covid-19 – Le vaccin dès 5 ans? C’est niet pour la moitié des parents

La vaccination pour les enfants de 5-11 ans suscite davantage de méfiance que d’enthousiasme parmi les parents. C’est ce que montre le coup de sonde effectué sur nos plateformes numériques après l’annonce de la recommandation fédérale. Plus de 1700 personnes y ont participé entre mardi et ce mercredi.

Résultat: plus de la moitié des répondants (52,1%) affirment d’emblée qu’ils ne feront pas vacciner leur progéniture. La part d’avis favorables atteint 35%, tandis que 13% n’ont pas d’avis ou ne sont pas directement concernés par la question.

Si elles découlent d’une prise de température et non d’un sondage représentatif, ces tendances corroborent les constats faits chez les adolescents. Pour l’heure, en Suisse, seuls les enfants de 12 ans et plus ont droit à la vaccination contre le Covid. Elle est recommandée depuis la fin juin. À peine 38% des 12-15 ans sont entièrement vaccinés à ce jour, selon les données de l’OFSP, tandis qu’un peu plus de 4% le sont partiellement. Genève affiche un taux légèrement supérieur à la moyenne nationale (39,8%), tandis que celui du canton de Vaud s’établit à 40,8%.