Il faudra deux piqûres – Le vaccin de Pfizer contre le Covid soulève un immense espoir Le géant américain et son allié allemand BioNTech ont franchi une étape importante dans la course scientifique engagée contre le coronavirus. Leur préparation serait efficace à 90%. Jocelyn Rochat , Pierre-Alexandre Sallier

Un volontaire photographié en mai 2020 se fait inoculer le vaccin de Pfizer lors d’un test. Selon la firme, près de 40’000 personnes ont déjà reçu les deux doses de ce produit encore expérimental. keystone-sda.ch

La planète a envie d’y croire. Il a donc suffi que le géant américain de la pharma Pfizer et son partenaire allemand BioNTech annoncent dans un simple communiqué que leur candidat vaccin contre le Covid-19 «était efficace à 90%» pour que les marchés s’enflamment.

Les Bourses européennes ont pris l’ascenseur et Wall Street a ouvert en trombe. Les entreprises du tourisme et des loisirs ont fait un bond, les compagnies aériennes se sont envolées, et les valeurs pétrolières ont repris des couleurs. À l’inverse, les habituels gagnants de la crise du coronavirus comme Zoom, mais encore Amazon et Netflix, ont connu des baisses aussi substantielles qu’inhabituelles.