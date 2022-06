Santé – Le vaccin contre la variole envisagé pour combattre la variole du singe L’Agence européenne des médicaments s’est approchée du fabricant d’un vaccin contre la variole humaine pour étendre son utilisation contre sa cousine.

Le vaccin Imvanex, fabriqué par la société danoise Bavarian Nordic, a été autorisé par l’EMA en 2013 pour la variole, mais le fabricant n’avait pas demandé, à l’époque, une autorisation pour son utilisation contre la variole du singe. REUTERS

Jeudi, le régulateur européen du médicament a déclaré avoir entamé des discussions avec le fabricant d’un vaccin contre la variole humaine, éradiquée depuis 1980, pour éventuellement étendre son utilisation contre sa cousine, la variole du singe.

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a indiqué qu’elle était en contact avec le fabricant Imvanex «par précaution», pour s’assurer qu’il y ait un stock suffisant si nécessaire. «Bien que la propagation soit plutôt sans précédent en Europe, il ne s’agit pas actuellement d’une urgence de santé publique», a déclaré Marco Cavaleri, le chef de la stratégie vaccinale de l’EMA.

Moins dangereuse et contagieuse

La variole du singe est une maladie le plus souvent bénigne, mais sa diffusion en dehors des zones endémiques, principalement en Europe, reste une source de préoccupation. Plus de 550 cas dans 30 pays – où la maladie n’est pas endémique et n’apparaît que très rarement – ont été signalés à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) depuis le début de l’éruption actuelle de cas, il y a près d’un mois.

La variole du singe («monkeypox» en anglais) ou «orthopoxvirose simienne» est une maladie considérée comme rare, connue chez l’être humain depuis 1970. Elle est due à un virus à ADN. Elle est considérée comme bien moins dangereuse et contagieuse que sa cousine, la variole, éradiquée depuis plus de quarante ans.

Vaccin autorisé en 2013

Le vaccin Imvanex, fabriqué par la société danoise Bavarian Nordic, a été autorisé par l’EMA en 2013 pour la variole, mais le fabricant n’avait pas demandé, à l’époque, une autorisation pour son utilisation contre la variole du singe. Les données animales ont montré qu’Imvanex était «efficace» contre la variole du singe.

Le vaccin pourrait être administré aux personnes qui ont été étroitement en contact avec des individus contaminés, pour empêcher la propagation de la maladie. L’EMA espère que le fabricant danois demandera l’autorisation «dès que possible», a déclaré Marco Cavaleri, sans toutefois donner de délai. La Commission européenne a indiqué, la semaine dernière, qu’elle travaillait déjà à la centralisation des achats de vaccins et de traitements contre la variole du singe.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.