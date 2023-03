Nouveau rappel contre le Covid – Le vaccin adapté sera bientôt aussi disponible en Suisse De nombreuses personnes attendaient ce booster avec impatience. Selon diverses études, il est équivalent, voire supérieur, aux vaccins actuels. Nik Walter

Swissmedic a donné mercredi son feu vert au vaccin bivalent BA.4/5 de Moderna. Christian Pfander

L’attente touche désormais à sa fin pour les personnes souhaitant avoir recours au nouveau vaccin bivalent adapté contre le coronavirus. Le booster est non seulement censé protéger contre le virus original, mais aussi de manière ciblée contre les sous-variants Omicron, BA.4 et BA.5. Aux États-Unis et dans les pays de l’UE, les vaccins correspondants de Pfizer/BioNTech et de Moderna ont déjà été autorisés respectivement fin août et mi-septembre 2022. En Suisse, l’institut des produits thérapeutiques Swissmedic a donné son feu vert mercredi de cette semaine pour le vaccin bivalent de Moderna.