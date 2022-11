Liaison routière – Le tunnel du Mont-Blanc a rouvert au trafic Après tois semaines de fermeture pour cause de rénovation, l’ouvrage reliant la France et l’Italie a été rouvert ce lundi soir. ADV

Après trois semaines de travaux, le tunnel du Mont-Blanc a rouvert à la circulation ce lundi 7 novembre, vers 21h. TDG

Pour se rendre en Italie lors des vacances d’octobre, les automobilistes n’avaient guère d’autres choix que d’emprunter le tunnel du Grand-Saint-Bernard (Valais, Suisse) ou celui du Fréjus (France). Le tunnel du Mont-Blanc avait été fermé au trafic pour une durée de trois semaines, entre le 17 octobre et le 7 novembre. En cause: la rénovation d’une partie de la dalle de roulement et la réfection complète des 11,6 km de chaussées.

Depuis ce lundi soir, l’ouvrage reliant la France et l’Italie est à nouveau ouvert à la circulation.

Entre le 14 novembre et le 12 décembre, une douzaine d’interruptions totale du trafic sont pour le moment prévues, mais uniquement la nuit (entre 22h et 6h du matin), pour des raisons d’entretien principalement.

