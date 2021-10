Chantier routier – Le tunnel des Nations est enfin percé Le nouvel axe routier a franchi une étape décisive vendredi, sous Le Grand-Saconnex. Mise en service prévue mi-2023. Marc Moulin

GORGES CABRERA

Si tout s’était passé comme on le prévoyait vers 2015, on aurait dû inaugurer ces jours la route des Nations. Mais entre procédures et contestations, le chantier a démarré en 2017 et a rapidement rencontré de gros soucis géologiques sous la forme de poches d’eau imprévues. La cause de mois de retard. Pas d’inauguration, donc en ce vendredi 15 octobre, mais une étape majeure: on a achevé de percer le tunnel routier qui passe sous Le Grand-Saconnex pour raccorder la sortie autoroutière du même nom – elle-même en pleine réfection – aux abords de l’Organisation mondiale de la santé.