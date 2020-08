Tessin – Le tunnel de base du Ceneri sera inauguré en septembre La présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga va inaugurer le tunnel du Ceneri le 4 septembre prochain. Sa mise en service en décembre représentera l’achèvement de la Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes.

La mise en service du tunnel de base du Ceneri aura lieu au moment du changement d’horaire à la mi-décembre 2020. KEYSTONE

Le tunnel de base du Ceneri sera inauguré le 4 septembre prochain par la présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga, son collègue Ignazio Cassis et le président du Conseil d’État tessinois Norman Gobbi. La mise en service est prévue à la mi-décembre.

En raison de la pandémie du Covid-19, les festivités seront plus modestes que prévu, indique jeudi l'Office fédéral des transports (OFT). Initialement, 650 personnes avaient en effet été invitées. Outre les politiciens, Dieter Schwank, directeur du constructeur de tunnels ATG, et Vincent Ducrot, directeur de l’exploitant du tunnel CFF, seront présents.

La cérémonie d’ouverture aura lieu à midi devant le portail nord du tunnel, à Camorino. Le Ceneri, dont la mise en service représentera l’achèvement de la Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA), permettra aussi au Tessin de disposer d’un RER attrayant.

L’inauguration sera symbolisée par la traditionnelle coupure de ruban. Au cours de la cérémonie, un premier train de marchandises traversera le tunnel.

Transfert route-rail

Simonetta Sommaruga rencontrera la veille les pays partenaires de la NLFA. La cheffe du Département des transports (DETEC) discutera avec eux du fret ferroviaire transalpin et d’une politique des transports respectueuse de l’environnement.

Une visite du portail nord du tunnel est programmée à l’issue des discussions. La ligne de plaine à travers les Alpes constitue la pièce maîtresse du corridor européen de fret Rotterdam-Gênes. Elle sert à transférer des marchandises de la route au rail, ce qui renforce la protection des Alpes et la politique suisse de transfert.

Mise en service mi-décembre

La mise en service du tunnel de base du Ceneri aura lieu au moment du changement d’horaire à la mi-décembre 2020. Les manifestations prévues par les CFF et leurs partenaires seront étalées dans le temps.

Le 12 décembre, des invités seront conviés à une manifestation, et le 13 décembre sera l’occasion de saluer le premier train régulier du trafic grandes lignes qui traversera le tunnel de base du Ceneri.

La fête populaire du RER tessinois, prévue à Bellinzone, Lugano et Locarno, aura elle lieu l’été prochain. Le tunnel permettra d’améliorer considérablement les liaisons entre ces trois villes et dans le canton: le temps de parcours entre Lugano et Locarno se réduira de près de moitié.

Plus de capacités de transport

Grâce à la NLFA et à l’achèvement du corridor 4 mètres à travers la Suisse, le rail offrira davantage de capacités au transport de marchandises. En transport de voyageurs, les CFF mettront en exploitation une grande partie de l’offre prévue dans les délais, au changement d’horaire de la mi-décembre 2020.

Il s’agit d’améliorations du transport régional de voyageurs, de liaisons nord-sud plus rapides et plus fréquentes et de liaisons internationales plus nombreuses, souligne l’OFT.

ATS/NXP