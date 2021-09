Drame de Cheyres (FR) – «Le tueur de Samantha doit écoper d’une vraie perpétuité» La mère et la grand-mère de la jeune Genevoise tuée par un ami en 2017 craignent que l’homme condamné mercredi pour assassinat ne récidive lorsqu’il sortira de prison. Benjamin Pillard

Irène et Christina demandent un durcissement du Code pénal, afin que les auteurs des crimes les plus graves ne puissent pas sortir de prison après 15 ans lorsque la peine n’est pas assortie d’un internement. Yvain Genevay/Le Matin Dimanche

«Une partie de moi est détruite. Je peux me mettre à pleurer quand je vois des jeunes filles dehors. Je me sens aussi très mal aux fêtes. Et je n’arrive plus à tenir un pinceau, alors que je suis artiste peintre.» Christina est la mère de Samantha, la Genevoise de 19 ans exécutée dans des conditions atroces une nuit de novembre 2017. Abandonnée à une mort certaine après avoir été assommée au moyen d’un maillet, à moitié nue, les mains et les jambes entravées, dans le froid et l’humidité d’un marécage du lac de Neuchâtel, sur le territoire de la commune fribourgeoise de Cheyres.