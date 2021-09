Homicide de Cheyres (FR) – Le tueur de la jeune Samantha écope de la perpétuité Le Tribunal de la Broye fribourgeoise a rendu son verdict à l’encontre du Genevois de 25 ans qui avait tué son amie d’enfance en novembre 2017. Benjamin Pillard

Cet aide-cuisinier avait tué Samantha (19 ans) une nuit de novembre 2017, dans une zone marécageuse du lac de Neuchâtel sise sur la commune de Cheyres (FR). Le corps de la victime avait été découvert deux mois plus tard. DR

Les cinq juges de la Broye fribourgeoise ont suivi le procureur général adjoint Raphaël Bourquin sur toute la ligne. Aujourd’hui âgé de 25 ans, le Genevois qui avait exécuté en novembre 2017 la jeune Samantha (19 ans) dans un marais de Cheyres (FR) écope de la prison à vie pour assassinat et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance.

Dans son expertise psychiatrique, le Dr Philippe Delacrausaz avait établi que le risque que cet aide-cuisinier commette de nouvelles infractions de ce type est avéré.

Pornographie

Fétichiste des pieds, le tueur a également été reconnu coupable ce mercredi de pornographie (téléchargement d’images et vidéos montrant des actes effectifs impliquant des mineurs) et délits à la loi fédérale sur les stupéfiants (trafics de marijuana et de haschisch).