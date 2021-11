Ligne CFF Lausanne-Genève – Le trou de Tolochenaz n’a pas passé la Sarine

Quelques lignes au bas d’une page. Un bref article pour annoncer des perturbations de trains chez les Welches. L’affaissement qui a coupé Genève du reste de la Suisse pendant deux jours est largement passé inaperçu outre-Sarine.

Cette indifférence est-elle si grave? On peut maugréer et se dire que si un tel pépin avait stoppé les trains entre Olten et Zurich à une heure de pointe, on en aurait parlé le lendemain au Conseil fédéral! On peut persifler, car finalement, on se moque aussi du trou de Tolochenaz à Porrentruy ou à Bulle.

Mais oui, il y a bien une conséquence à cette indifférence: si Tolochenaz ne se prononce pas en dialecte alémanique, le cri des autorités qui réclament désormais un tracé alternatif entre Lausanne et Genève – pour un coût estimé à 6 milliards de francs – n’a aucune chance d’être entendu sous la Coupole fédérale.