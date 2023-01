Bencic à l’Open d’Australie – Le troisième homme de Belinda Bencic Dans sa quête de Grand Chelem, la championne olympique a enfin misé sur un coach de renom. Voilà pourquoi Dmitry Tursunov est le choix de la maturité. Mathieu Aeschmann

Huitième de finaliste à l’Open d’Australie, Belinda Bencic vit un début de saison prometteur. GETTY IMAGES

Joueur, Dmitry Tursunov frappait chaque balle comme si elle n’existait que pour elle-même. Plaisir de la pureté, exutoire libéré des contingences tactiques. Entraîneur, il s’efface sous sa capuche, regard fixe, happé par le jeu et des pensées qu’il préfère taire. Belinda Bencic est de retour en deuxième semaine de l’Open d’Australie, sept ans après un bizutage contre Maria Sharapova. Et pour la première fois de sa carrière, elle possède un personnage dans son box. Ancien top 20, le Russe a de la gueule, du succès et de la poigne. Son discours a porté Sabalenka et Kontaveit dans le top 10, son orgueil l’a poussé à éconduire Emma Raducanu. De quoi asseoir une réputation et pousser une championne olympique à prendre son téléphone.