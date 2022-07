Caramba, encore raté! – Le troisième âge de Thierry Lhermitte L’ex-Bronzé part en vacances, c’est «Joyeuse retraite 2, bienvenue au Portugal», avec une addiction à la daube qui devient alarmante. Cécile Lecoultre

Thierry Lhermitte joue non seulement dans des comédies navrantes mais s’emploie à les défendre! (Photo by Marc Piasecki/Getty Images) Getty Images

Depuis quelques mois, Thierry Lhermitte pointe dans des comédies françaises qui, à l’usage, ne balancent que des gags éculés. Mais avec «Joyeuse retraite 2, bienvenue au Portugal», ce pilier du Splendid laisse planer une menace inédite. Va-t-il se prêter à une suite de tous les navets déjà plantés? Imaginez un énième remake de «Brutus vs César», un nouvel épisode faux jetons de «Mystère à Saint-Tropez», une série tirée d’«Hommes au bord de la crise de nerfs», voire un deuxième tour de piste à «Alors on danse»?

Une comédie liquéfiée

Parce que là, dans «Joyeuse retraite 2», face à Michèle Laroque en grand chapeau de paille qui exporte au soleil ses névroses de bobo vieillissante, le mince argument du premier volet se liquéfie – c’est d’ailleurs un des gags littéraux du film. Le mec ouvre la porte et de trouille, fait flaque. Curieux… D’habitude, même dans la médiocrité, le Lhermitte ne fond pas, comme protégé par une classe naturelle qui surnage à tous les désastres.

Michèle Laroque et Thierry Lhermitte refont couple pour le pire et pour le pire. DR / PATHE

Car l’homme reste délicieux, d’extraction bourgeoise, potache par une bizarrerie génétique qui n’a lassé de l’étonner, excentrique de tout son être. Le Popeye des années 70 se passionne pour les technologies informatiques au point d’être administrateur d’une boîte à la pointe de la lutte antipirates, fréquente les plus fins esprits en recherche médicale et se remue pour trouver des financements à leurs recherches, etc.

Noirceur des âmes

Alors que ses potes du Splendid se sont parfois égarés dans la mise en scène, lui reste modeste. Après leurs folles aventures sur scène, Thierry Lhermitte se retire des planches, qu’il ne retrouve qu’en 2007. Et pas pour rire… le comédien choisit des textes rudes, taillés au couteau des dilemmes, de la noirceur des âmes, des introspections psychologiques, etc. Bref, du lourd, de l’envergure de «Biographie sans Marie-Antoinette» de Max Frisch, «Inconnu à cette adresse» de Kressmann Taylor, et depuis 3 ans, «Fleurs de soleil» de Simon Wiesenthal, qu’il reprend cet automne sur les scènes romandes.

La fable de l’âne et des bourgeois, ou «Joyeuse retraite 2, bienvenue au Portugal». Pathé

Ces jours, à Avignon où le cavalier passionné est descendu avec son cheval, le septuagénaire joue ce monologue sur un rescapé des camps de concentration. Les cinémas de la ville passent sans doute «Joyeuse retraite 2, bienvenue au Portugal». C’est une blague? Ou le dernier produit d’une industrie comique industrieuse qui comme dans ce film, table sur un âne buté en arrière-plan et Thierry Lhermitte devant.

Cécile Lecoultre , d'origine belge, diplômée de l'Université de Bruxelles en histoire de l'art et archéologie, écrit dans la rubrique culturelle depuis 1985. Elle se passionne pour la littérature et le cinéma… entre autres! Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.