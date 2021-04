À Genève comme ailleurs en Suisse, le chômage partiel et les ballons d’oxygène financier accordés aux entreprises ont «fait le job» pour lequel ils ont été créés: servir de coussin d’amortissement à la crise économique résultant du Covid-19 en évitant de nombreux licenciements et des faillites massives. Jusque-là, la digue tient. C’est important, mais elle n’a pu empêcher la tempête de provoquer des dégâts importants.

Près de 46’000 Genevois sont aujourd’hui soit au chômage soit à l’aide sociale. Une population qui, sans surprise, a crû fortement depuis début 2020. Et le tableau serait encore plus sombre si l’on incluait tous les demandeurs d’emploi et les travailleurs frontaliers au chômage.

Près de 46’000 Genevois sont aujourd’hui soit au chômage soit à l’aide sociale.

Derrière ce groupe de personnes en difficulté, on distingue toutefois trois types de situations. La première est celle des victimes directes de la crise actuelle, actives par exemple dans les secteurs de la restauration et de l’événementiel. Pour elles, on peut légitimement espérer globalement un retour à meilleure fortune une fois la situation rétablie. Le redressement sera cependant plus compliqué, et surtout plus lent, dans des secteurs qui seront durablement impactés par la crise. On pense notamment aux agences de voyages et à toutes les activités qui gravitent autour des transports. Là, des reconversions seront peut-être nécessaires.

Enfin, la crise que nous traversons ne doit pas faire oublier les changements structurels en cours dans l’économie en raison de la numérisation. Entre destruction d’emplois et création de nouveaux postes nécessitant d’autres compétences, Genève doit se doter des outils pour laisser le moins de gens possible sur le bord du chemin. Le travail pour relever ce troisième défi a débuté. Et c’est tant mieux! Car la tâche est immense.

