Grave accident à Bex – Le Tribunal fédéral annule l’acquittement d’un chauffard Fin 2021, la Cour d’appel vaudoise relaxait un automobiliste qui avait percuté un enfant à près de 50 km/h sur un passage piéton situé devant une école. Elle doit revoir sa copie. Benjamin Pillard

Alors âgé de 5 ans et demi, l’enfant avait traversé la route au guidon de sa trottinette – devant son école. En photo, le père de la victime sur les lieux de l’accident. LAURENT DE SENARCLENS

L’accident était incontestablement gravissime. Un jeudi soir de juin 2019, une grosse heure avant la tombée de la nuit, un monospace avait percuté à près de 50 km/h un enfant de 5 ans et demi qui venait de s’élancer sur un passage pour piétons au guidon de sa trottinette – devant son école de Bex (VD). Projeté à une vingtaine de mètres, le jeune garçon a souffert d’un traumatisme crânio-cérébral sévère, de multiples fractures et de lésions au niveau de la rate, des poumons et du cerveau.