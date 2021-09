Droits de l’homme bafoués – Le tribunal fantôme condamne la Turquie Dans une communication livrée vendredi à Genève, les juges ont estimé que le gouvernement turc a commis des crimes contre l’humanité qui peuvent être poursuivis par la Cour pénale internationale. Olivier Bot

Françoise Barones Tulkens, ex-vice présidente de la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg lit les conclusions du tribunal pour la Turquie à l’hôtel Intercontinental.

Le tribunal pour la Turquie a livré son verdict, vendredi à Genève. À l’initiative d’une ONG belge, des juristes ont examiné six rapports d’une centaine de pages sur la base d’enquêtes et de témoignages sur les tortures, les enlèvements, la liberté de la presse ou l’indépendance de la justice. Dans leurs conclusions, ils ont estimé que le gouvernement turc, depuis la tentative de coup d’État de 2016 et la répression qui a suivi, a pratiqué «de manière systématique et organisée» la torture contre des civils, et particulièrement «contre la minorité kurde et les adeptes du prédicateur Fethullah Gülen, désigné par le pouvoir comme l’instigateur des événements de 2016». Le tribunal a estimé que ces actes de tortures, ainsi que des enlèvements et des disparitions, qui n’ont pas fait l’objet d’enquête judiciaire et qui, pour certains, ont été reconnus par le gouvernement, sont des «crimes contre l’humanité». À ce titre, ils pourraient faire l’objet de poursuites par la Cour pénale internationale.