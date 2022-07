Circulation à Genève – Le triathlon va perturber le trafic ce week-end Plusieurs axes seront fermés totalement ou en partie sur la Rive gauche samedi et dimanche. Sophie Davaris

L’épreuve de natation du triathlon de Genève de 2021. PIERRE ALBOUY

La police informe qu’en raison du triathlon organisé ce week-end à Genève, des perturbations de la

circulation sont attendues du samedi 16 juillet dès 5 h 30 au dimanche 17 juillet à 18 h, sur la Rive gauche.

Plus précisément, le quai Gustave-Ador sera fermé du samedi à 5 h 30 au dimanche à 18 h entre le quai Général-Guisan et la place de Traînant. Samedi, entre 5 h 30 et 22 h, le quai de Cologny et la route de Thonon seront fermés dès la rampe de Vésenaz en direction de Genève. Dimanche, de 5 h à 18 h, le quai de Cologny, la route de Thonon et la rampe de Cologny seront restreints d’accès.



Sur cette carte, la police indique les perturbations du trafic samedi.

Sens unique

À noter également que dimanche, de 5 h à 18 h, la circulation se fera à sens unique sur les artères

suivantes : chemin du Petray, chemin de la Gentille, chemin des Bûchilles, chemin du Pré-Puits,

chemin des Gravannes, chemin des Ambys, route de l’Hospice, route de Bellebouche,

route de Gy, route de Meinier, route de Vandoeuvres et route Martin-Bodmer.

Ces restrictions de circulation auront un effet sur les rues adjacentes et des

perturbations sont à prévoir. La police conseille d’éviter de transiter aux abords de ces

zones restreintes.

Durant cette manifestation, le parking de Genève-Plage sera ouvert mais accessible

uniquement par la rampe de Cologny ou par la contre-route du quai Gustave-Ador.

La circulation sera également difficile dimanche.

Lignes de bus supprimées

Plusieurs interdictions de stationner ont été mises en place. Les véhicules gênants et

mal parqués seront enlevés aux frais de leur propriétaire et une amende d’ordre leur sera délivrée.

Les transports publics seront également touchés: des suppressions de lignes sont prévues.

Pour plus d’informations, veuillez consulter leur site internet : www.tpg.ch

