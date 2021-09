Une 31e édition très courue – Le triathlon de Genève rapplique et rameute la foule Changement de rive et de parcours. C’est sur la plage des Eaux-Vives que l’épreuve prend un nouveau départ ce week-end. Pascal Bornand

L’horizon est à nouveau ouvert pour le La Tour Genève Triathlon et ses nombreux participants. DR

C’est une nouvelle vague, mais celle-ci n’a rien d’alarmant. Elle ramène le triathlon de Genève au cœur de la rade, deux ans après sa dernière édition. Benjamin Chandelier, son organisateur, manie une autre métaphore pour annoncer son grand retour. «Il sort enfin la tête de l’eau», s’exclame-t-il joyeusement. De fait, ce sont quelque 3500 concurrents – plus qu’en 2019 avant la pandémie – qui vont mouiller leur maillot ce week-end et découvrir son nouveau parcours, tracé sur la rive gauche avec la plage des Eaux-Vives comme port d’attache. Le nageur Jérémy Desplanches, médaillé olympique de Tokyo, et Céline Van Till, l’athlète paralympique, viendront y piquer une tête.

Le programme Afficher plus SAMEDI 8 h: Départ Standard 14 h: Départ Youth League 16 h 30: Départ Short DIMANCHE 7 h: Départ Half Distance 9 h 30: Départ Kidsathlon 6-10 9 h 45: Départ Écoliers 11-13 15 h 30: Départ Découverte

On le voit, la Genève sportive, longtemps confinée, privée de compétitions et d’exutoire, n’a plus besoin de retenir son souffle. «Il y a dans cet engouement populaire un air de libération», s’enthousiasme le patron d’OC Sport, reconnaissant aux autorités de lui avoir ouvert toutes les portes. Certes, le Covid n’a pas dit son dernier mot et impose toujours un protocole de protection strict – avec pass sanitaire obligatoire dans l’enceinte de départ – mais il ne gâchera pas la fête sur les quais Gustave-Ador et de Cologny.

«Aux Eaux-Vives, le site de départ et le parc de change seront plus spacieux.» Benjamin Chandelier, organisateur du La Tour Genève Triathlon

Bien sûr, en changeant de rive, le triathlon genevois risque d’attrister quelques amoureux du chemin de l’Impératrice, sur lequel ils se sont tant échinés, arc-boutés sur leur guidon. «On y reviendra sans doute l’année prochaine», promet l’organisateur. En attendant, la Rampe de Vésenaz, empruntée jusqu’au sortir de la tranchée couverte, ne sera pas un oreiller de paresse, surtout pour ceux qui l’escaladeront à quatre ou sept reprises. Elle promet une sacrée partie de manivelles entre Thomas Huwiler, le champion en titre, et Tom Hug, son coéquipier du Tri Genève, tous deux engagés dimanche matin dans l’épreuve phare du Half et son triptyque corsé (1,9 km de nage, 70 km de vélo et 21 km de course).

Une sortie à l’Australienne

En déménageant sur la plage des Eaux-Vives, la 31e édition prend ses aises. «Le site de départ et le parc de change seront plus spacieux, confirme Benjamin Chandelier. L’organisation des différentes courses sera facilitée et on pourra inclure une «sortie à l’Australienne» entre deux boucles de natation. Lors de la transition à pied, les concurrents pourront mieux surveiller leurs rivaux et le public sera aux premières loges.»

On parle là des cracks, des apprentis champions de la Youth League, mais il y aura aussi les «kids», les «popus» et les novices, pour lesquels l’épreuve genevoise reste un formidable rite d’initiation. Dommage, il n’y a plus que quelques dossards à s’arracher…

