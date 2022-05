Élections en Australie – Le travailliste Anthony Albanese est élu Premier ministre Le Parti travailliste a remporté les législatives en Australie, chassant du pouvoir le conservateur Scott Morrison dont l’inaction contre le changement climatique a été sanctionnée par les électeurs.

M. Albanese, 59 ans, n’est pas certain ce samedi en fin de soirée d’obtenir à la Chambre des représentants la majorité absolue qui lui permettrait de gouverner sans devoir se trouver des alliés. Mais, assuré du plus grand nombre de députés, il a proclamé sa victoire, affirmant que les Australiens avaient «voté pour le changement», et indiqué qu’il prendrait ses fonctions dès lundi.

Dans la foulée, il a annoncé sa participation au sommet du Quad (États-Unis, Inde, Japon, Australie), prévu mardi à Tokyo en compagnie de sa future ministre des Affaires étrangères, Penny Wong.

«Ce soir, j’ai parlé au chef de l’opposition et au nouveau premier ministre, Anthony Albanese, et je l’ai félicité pour sa victoire électorale», a pour sa part déclaré M. Morrison.

Selon des projections de la chaîne ABC après dépouillement de plus de la moitié des suffrages, le Parti travailliste remportait 72 députés sur 151, quatre sièges de moins que la majorité absolue. Après trois années marquées par des catastrophes naturelles majeures et par la pandémie, les Australiens ont plébiscité un nombre inhabituel de «petits» candidats pro environnement, qui pourraient détenir les clés du pouvoir en négociant leur soutien à M. Albanese si celui-ci n’atteignait pas la majorité absolue.

Les «teals» plebiscitées

Le Parti vert et les candidats indépendants surnommés «teals» (les «sarcelles») – pour la plupart des femmes prônant la défense de l’environnement, l’égalité des sexes et la lutte contre la corruption – étaient en passe de conquérir une série de circonscriptions urbaines traditionnellement dévolues aux conservateurs. «Les gens ont dit que la crise climatique est un sujet sur lequel ils veulent agir», a exulté Adam Bandt, leader du Parti vert.

«Nous venons de connaître trois années de sécheresse, puis des incendies et maintenant des inondations et encore des inondations. Les gens peuvent le voir, c’est en train de se produire, c’est en train de s’aggraver», a-t-il ajouté.

M. Morrison avait résisté aux appels à réduire plus rapidement les émissions de CO2 de l’Australie d’ici 2030, et soutenait sans réserves l’industrie du charbon, un des moteurs de l’économie du pays. À la traîne dans les sondages depuis un an, il s’était prévalu de la reprise économique et d’un taux de chômage actuellement au plus bas depuis 48 ans. Il avait dépeint son rival travailliste comme un «électron libre» inapte à diriger l’économie.

Un premier ministre plus vert

Anthony Albanese, issu des classes populaires et élevé par une mère célibataire dans un logement social de Sydney, sera le premier chef de gouvernement australien à ne pas porter un nom de famille anglo-saxon ou celtique.

Il s’est engagé à mettre fin au retard pris par l’Australie en matière de lutte contre le changement climatique, à aider les personnes confrontées à la flambée des prix et à renforcer la participation des populations indigènes à l’élaboration de la politique nationale. Il a promis de faire de son pays une «superpuissance» en matière d’énergies renouvelables.

Mais il pourrait maintenant, pour gouverner, devoir conclure des accords avec des candidats exigeant des mesures plus fermes en matière de climat, risquant ainsi de s’attirer l’ire des factions de son parti favorables au charbon et aux syndicats miniers.

